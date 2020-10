Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Et c'est gagné ! Le traileur David Hauss bat officiellement le record de l'ascension du Piton des Neiges depuis la mer avec 4 heures et 41 minutes au chrono. Il bat le précédent record de 4 heures et 52 minutes établi par Jeannick Boyer en 2015. Le coureur va maintenant redescendre le toit de l'océan Indien, qui culmine à 3.070 mètres d'altitude, pour tenter de marquer un temps sur l'aller-retour. Il estimait pouvoir faire l'aller-retour en 8 heures. (Photo : Peugeot)

