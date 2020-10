Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

L'édition 2020 du Swirun est annulée. Alliant natation et course à pied, la compétition devait avoir lieu le dimanche 22 novembre 2020. Selon nos informations La préfecture a pris cette décision ce lundi soir. Cette annulation vient après celles du Tour autour et du Tour de l'île cycliste. Plus d'informations à venir (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

