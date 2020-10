Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

C'est ce samedi 31 octobre que commence l'opération Odysséa 2020 : des courses individuelles connectées jusqu'au 8 novembre. Suite à l'annulation des courses traditionnelles à l'Etang-Salé-les-bains, Run Odysséa a su rattraper le tir en proposant à chacune et chacun de courir là où ils et elles le souhaitent, accompagné.e.s de qui ils et elles le souhaitent. Les performances peuvent être rentrées sur une plateforme partagée et les participant.e.s sont invité.e.s à partager leurs photos de courses (ou de marches) sur les réseaux sociaux. Il est possible de s'inscrire jusqu'à la fin de l'opération, chaque inscription est reversée sous forme de don pour participer à la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Entretien avec Nathalie Bourcier, présidente de Run Odysséa.

C'est ce samedi 31 octobre que commence l'opération Odysséa 2020 : des courses individuelles connectées jusqu'au 8 novembre. Suite à l'annulation des courses traditionnelles à l'Etang-Salé-les-bains, Run Odysséa a su rattraper le tir en proposant à chacune et chacun de courir là où ils et elles le souhaitent, accompagné.e.s de qui ils et elles le souhaitent. Les performances peuvent être rentrées sur une plateforme partagée et les participant.e.s sont invité.e.s à partager leurs photos de courses (ou de marches) sur les réseaux sociaux. Il est possible de s'inscrire jusqu'à la fin de l'opération, chaque inscription est reversée sous forme de don pour participer à la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Entretien avec Nathalie Bourcier, présidente de Run Odysséa.