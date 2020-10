C'est la deuxième du nom : le groupe écolo Extinction Rebellion Réunion organise une vélorution ce samedi 31 octobre à Saint-Pierre. Objectif : réclamer toujours plus de pistes cyclables sur l'île, pour voir plus de vélos et moins de voitures sur nos routes. Le rendez-vous est donné à 13h sur le parking du Carrefour de la ZAC Canabady. (Photo : Extinction Rebellion Réunion)

Les fous du vélo et les défenseurs de l'environnement sont tous appelés à rejoindre Exctinction Rebellion Réunion ce samedi 31 octobre à Saint-Pierre, pour une "vélorution" (vous l'avez compris, révolution en vélo...).

"Tous ensemble nous entendons faire plier les décideurs politiques qui gaspillent notre argent public à financer des aménagements tournés vers le tout voiture alors que partout en métropole, des mairies, départements et régions financent d’ores et déjà des infrastructures pour une mobilité douce plus en phase avec les enjeux du changement climatique" écrivaient déjà les organisateurs au moment d'annoncer la deuxième vélorution de l'année.

Depuis des mois déjà, les militants taguent des pistes cyclables et multiplient les actions pour réclamer davantage de couloirs dédiés aux vélos sur l'île. "Malgré les efforts de certains élus, il fauut le dire et le répéter encore et encore" indique l'un des organisateurs.

A Saint-Pierre, Extinction Rebellion avait mené toute une campagne d'affichage en faveur du vélo et contre les publicités, deuxième grand combat du groupe écolo. Ils demandent "des pistes cyclables sécurisées dans toutes les villes de l’île, des aides financières à l’acquisition de vélos, des transports publics gratuits, une meilleure desserte des villes, la multiplication des aires de stationnements liées au covoiturage, la création de parkings relais gratuits en périphérie des villes, l’interdiction d’importation de véhicules de type SUV très polluants".

Et ce ne sont pas les annonces du préfet qui font reculer les militants. "Notre mouvement n'est pas déclaré de toute façon. Mais il reste pacifique et familial. On attend 300 à 400 personnes si la crise sanitaire ne dissuade pas les gens de sortir" nous indiquent les organisateurs.

Le parcours est gardé secret. Seule indication : rendez-vous à 13h sur le parking du Carrefour de la ZAC Canabady à Saint-Pierre. Les cyclistes en herbe iront ensuite dans le centre-ville et finiront sur le front de mer.

