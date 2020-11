Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plus de 5.121 personnes sont déjà inscrites au challenge connecté Odyssea Réunion, en seulement quelques jours ! Commencée samedi 31 octobre 2020, ces courses connectées proposent à chacune et chacun de courir là où ils et elles le souhaitent, accompagnées de qui ils et elles le souhaitent. Les performances peuvent être rentrées sur une plateforme partagée et les participantes sont invitées à partager leurs photos de courses (ou de marches) sur les réseaux sociaux. Run Odyssea avait proposé cette alternative après l'annulation des courses traditionnelles à l'Etang-Salé-les-bains. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 8 novembre. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

