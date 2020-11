Malgré un contexte sanitaire sensible, les championnats de foot péi reprennent officiellement leurs droits ce mercredi 4 novembre. La Ligue réunionnaise de football désire terminer la phase aller des rencontres afin d'établir des montées et descentes dans les différents divisions, pour éviter une saison blanche, mais attend cependant un aval de la Fédération française de football (FFF). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est un retour officiel sur les terrains pour les joueurs réunionnais ce mercredi 4 novembre. Une reprise après l'arrêt des championnats à l'issue de la 5ème journée en août dernier. L'objectif de la Ligue réunionnaise de football est aujourd'hui clair : aller au terme de la phase aller afin d'éviter une saison blanche, et permettre ainsi la mise en place d'éventuelles promotions et relégations pour les clubs dans les différentes divisions. Néanmoins, la pratique n'est pas en vigueur dans le règlement actuel. Pour parvenir à ses fins, la ligue a dernièrement envoyé une demande auprès de la FFF, dont l'aval est nécessaire pour établir un classement définitif en ayant seulement disputé la moitié des 26 matches initialement prévus en Régionale 1 et Régionale 2.

Si la FFF accepte la demande de la ligue, les huit matches restant à jouer pour boucler la phase aller représenteront un enjeu réel. Sinon, ces rencontres constitueraient de simples matches amicaux. Pour l'heure, une feuille de match devra néanmoins être remplie pour chaque rencontre concernée.

Également dans l'attente de la réponse de la FFF, les dirigeants des différents clubs réunionnais font de leur mieux pour organiser leurs rencontres. Soumis à un calendrier chargé, qui leur impose parfois deux matches par semaine, et par conséquent des oppositions en nocturne, ils sont confrontés à des problèmes logistiques mais aussi humains. A cela s'ajoutent des règles sanitaires strictes à respecter, les empêchant par exemple l'utilisation de leurs vestiaires.

- Des avis divergents chez les dirigeants -

"Je vis très mal la situation", concède Alex Augustine, dirigeant au sein de l'Association sportive de la Bretagne, sur la commune de Saint-Denis. "Comment peut-on faire du sport sans un accès aux vestiaires ? Regardez, Saint-Denis va se déplacer à la Saint-Pierroise ce mercredi soir, vous vous rendez compte des conditions dans lesquelles les joueurs vont faire leur retour sans avoir pris de douches ?", s'interroge-t-il. Il ajoute : "là, on part à l'aveugle. Certains clubs n'ont pas de stade éclairé, cela va poser des problèmes pour leurs matches en semaine". Une autre problématique repose sur le fait que certains joueurs ne sont pas forcément disponibles en semaine en raison par exemple de leurs obligations professionnelles.

Malgré certaines procédures imposées par le protocole sanitaire à chaque club, aucun test PCR ne doit pour l'instant être présenté par les joueurs en amont des rencontres, ce qui représente "un risque" d'après Alex Augustine. La ligue se défend en expliquant "qu'aucun texte ne les oblige actuellement à avoir recours à cette procédure", constatant ainsi un "vide juridique" notable.

Malgré ces complications, certains dirigeants comprennent les volontés de la ligue et sont favorables à la tenue et l'officialisation des prochaines rencontres, à l'image de Thierry Cortez, vice-président de l'US Sainte-Marie, actuellement leader de R1 après cinq journées. "Jouer des matches amicaux, c'est n'importe quoi. Une saison blanche, c'est nul. Il s'est passé la même chose en Métropole, et les montées et descentes se sont bien effectuées. Les équipes sont là où elles sont, tout le monde doit faire face à la situation et s'adapter", préconise-t-il.

