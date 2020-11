A l'issue des votes des présidents, la liste "Rugby Réunion en l'Air" de Daniel Blondy remporte les élections et obtient 18 sièges au comité directeur, indique le Comité rugby Réunion. La liste de Fabrice Payet obtient deux sièges au comité. Daniel Blondy, qui occupait le poste de président depuis quatre ans, reste donc en place. (Photo : Comité rugby Réunion)

Il reste le président du Comité territorial de rugby de la Réunion (CTRR) : Daniel Blondy et sa liste ont remporté les élections qui se tenaient ce samedi 7 novembre 2020. Il était opposé à celle de Fabrice Payet, "Rugby Pei Ensamb". Celui-ci estimait pourtant constituer une opposition solide à Daniel Blondy, après avoir fait le tour des clubs de l'île. Sa liste obtient deux sièges au comité contre 18 pour la liste de Daniel Blondy.

Fin septembre, Daniel Blondy ne cachait pas pas que la période était "difficile" face au coronavirus. "Comme pas mal de sports, on a perdu des licenciés. Mais nous avons profité de la crise Covid pour écrire le Plan d’orientation stratégique du Comité, pour les quatre prochaines années. Grâce à la politique fédérale, on a des moyens pour aller reconquérir tous les licenciés perdus, et surtout les fidéliser dans nos clubs" confiait-il à Imaz Press.

