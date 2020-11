Ce dimanche 8 novembre 2020 aura lieu l'ouverture de la saison 2020/2021 des compétitions régionales de skate board à Petite-Ile. Nous publions ici le communiqué de la commission de Skate Réunion. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

En raison du contexte sanitaire actuel, toutes les mesures protections seront mise en oeuvre et la compétition se déroulera donc à huit clos.

La journée débutera de 9h à 12h avec l'épreuve des moins de 16 ans et se poursuivra de 14h à 17h avec les 16 ans et plus.

Les résultats seront transmis à partir de 18h.