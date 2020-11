Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Du 31 octobre au 8 novembre, 6 637 amateurs de sport ont participé au premier Challenge Connecté Odysséa Réunion afin de lutter contre le cancer du sein. 53 000 euros de dons en inscription ont ainsi pu être collectés. Ils seront reversés par la suite localement aux associations du Rézo Rose et de Run Odysséa. Durant neuf jours, des milliers de marcheurs, coureurs, cyclistes, nageurs et autres cavaliers ont ainsi parcouru plus de 43 000 kilomètres sur l'île. (Photos : Odysséa Réunion)

