Odysséa a dû s'adapter à la crise sanitaire : cette année les participants ont été invités à participer à un challenge connecté. Pendant neuf jours, du 31 octobre au 8 novembre 2020, les 6.637 participants, les partenaires et les actions solidaire ont permis de récolter 82.750 euros. Marcheurs, coureurs, nageurs, cyclistes, nageurs, cavaliers... Les sportifs solidaires étaient âgés de 4 à 90 ans. Nous publions ici le communiqué d'Odyssée. (photo Odysséa)

Les dons récoltés seront redistribués à plusieurs associations réunionnaises qui, localement, luttent contre le cancer du sein en organisant des actions de prévention et d’aides aux malades pendant et après la maladie (aides sociales, soins de support, reprise d’une activité physique).

- A qui vont les dons ? -

Une augmentation des demandes à prévoir. Des situations plus avancées dans les traitements par manque de dépistage précoce... En 2020, suite à la situation générée par la pandémie, les demandes des patientes-ts ont diminué notamment pour les soins de confort qui ont été arrêtés durant le confinement ; une partie des dons non utilisée est reportée sur l’année 2021.

Cependant les cancérologues s’alarment : " cette année, l’épidémie de Covid-19 a entraîné des retards dans le dépistage et le diagnostic du cancer du sein. Les tumeurs non détectées à temps provoqueront des milliers de décès supplémentaires. Il est donc plus que jamais essentiel de promouvoir des messages de prévention. " Et pour Run Odysséa, nous devrons plus que jamais, venir en soutien aux personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion.