Vainqueurs de la Sainte-Marienne ce samedi 21 novembre 2020, les footballeurs de la Saint-Pierroise affronteront les Mahorais du FC M'Tsapéré le dimanche 13 décembre 2020. Les deux éqiuipes joueront pour le compte du 8ème tour de la coupe de France. Le match devrait avoir lieu à La Réunion. La rencontre aura donc lieu à la date initialement prévue par le calendrier fédéral mais dans une configuration inhabituelle (Photo rb/www.ipreunion.com)

A ce stade de la compétition le règlement de la fédération française de football (FFF) prévoit que les équipes des outremers vainqueurs au 7ème tour de la coupe de France soient opposées à des clubs métropolitains. Difficilement réalisable en ces temps de crise sanitaire et de confinement dans l'Hexagone. D'où ce match entre les Mahorais et les Cigognes en quête d'un second ticket pour les 32e de finale après celui, gagnant, de la saison précédente.

Lire aussi : Foot : les Cigognes volent vers le 8ème tour de la Coupe de France

Lire aussi : Football : Epinal 1 - Saint-Pierre 0, la JSSP éliminée au bout de l'effort

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com