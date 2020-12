Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

La Suissesse Andrea Huser, championne de trail, de VTT et de triathlon, a été victime d'une chute mortelle ce lundi 30 novembre 2020. Elle a chuté de 140 mètres après avoir a glissé sur un ruisseau verglacé près de la station de ski de Saas-Fee, dans les Alpes suisses. Âgée de 46 ans, Andrea Huser est bien connue à La Réunion. Elle avait gagné le Grand Raid en 2016 et 2017. Elle s'était classée première du classement général de l'Ultra-Trail World Tour en 2017. Elle a aussi été hampionne d'Europe de VTT en 2002, et elle pratiqué le triathlon (Andrea Huser lors d'un Grand Raid - Photo rb/www.ipreunion.com)

