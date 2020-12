Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Les CM1 de l'association USEP de l'école Les Bancouliers Sainte-Clotilde, ont vécu une journée pas comme les autres. En effet, cela fait plus de trois semaines que les élèves ont pris le départ de la course virtuelle du Vendée Globe à bord de leur voilier "Les Pirates 974". Comment ? Via une application qui croise les données de la course réelle du Vendée Globe avec celles de la course en ligne, cela dans le même espace-temps. Au total, plus de 900.000 navigateurs virtuels dont 358 classes USEP ont rejoint les skippers professionnels en lice pour le mythique tour du monde en solitaire. Nous publions ici le communiqué de l'USEP (union sportive de l'enseignement du premier degré) (Photos : USEP 974)

