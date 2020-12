Le skipper et participant au Vendée Globe Kevin Escoffier, dont le bateau a chaviré lundi 30 novembre 2020, pourrait être ramené à La Réunion. D'abord recueilli par Jean Le Cam, il pourrait être rejoint par le Nivôse, bateau de la Marine nationale basé à La Réunion, et être déposé sur l'île. La frégate, qui se trouve actuellement au large des Iles Kerveguen, pourrait aller à sa rencontre dès ce dimanche 6 décembre ou lundi 7 décembre.

C'est l'une des grandes frayeurs de ce Vendée Globe 2020. Lundi 20 novembre, le skipper Kevin Escoffier a chaviré après une importante voie d'eau sur son bateau PRB au sud-ouest de l'Afrique du Sud. Il se trouvait en 3ème position de la célèbre course à la voile. Après 11 heures d'attente sur son radeau de survie, il a finalement été récupéré par Jean Le Cam, qui a troqué mardi 1er décembre sa combinaison de participant du Vendée Globe pour celle de sauveteur.

Selon plusieurs médias nationaux, le skipper pourrait désormais être récupéré par la frégate Le Nivôse, bateau de la Marine nationale basé à La Réunion. Selon Le Figaro, l'ordre a été donné de "rejoindre Jean Le Cam pour tenter de récupérer Kevin Escoffier et le ramener à La Réunion" indique le commandant Barbe au journal. "La traversée va être épique mais c’est pour la bonne cause", a-t-il ajouté.

- Une rencontre avec le Nivôse dimanche ou lundi -

Kevin Escoffier, qui se trouve sur encore sur le bateau "Yes We Cam" de Jean Le Cam depuis son sauvetage, pourrait être récupéré par le Nivôse ce dimanche 6 décembre ou lundi 7 décembre. La frégate, actuellement près des Iles Kerveguen selon BFM, doit encore faire de la route pour aller à sa rencontre.

Selon L'Equipe, Jean Le Cam devrait aussi "récupérer des vivres compte tenu de la situation". Si la manoeuvre ne fonctionne pas, "elle se fera alors aux abords de la Nouvelle-Zélande" précise le journal sportif. BFM précise que le skipper de Yes We Cam devrait bénéficier "d’une bonification afin de ne pas être pénalisé pour ce sauvetage héroïque". Les trois autres marins déroutés (Yannick Bestaven, Boris Herrmann et Sébastien Simon) ne devraient pas être pénalisés non plus.

- Déjà plusieurs sauvetages vers La Réunion -

Le précédent sauvetage pendant le Vendée Globe vers La Réunion date de 2016. Le skipper français Kito de Pavant est arrivé le vendredi 30 décembre 2016 à La Réunion à bord du Marion Dufresne. Parti le 6 novembre 2016 des Sables-d'Olonne, son bateau, Bastide Otio, avait subi un choc brutal avec un objet flottant non identifié en décembre, entraînant une avarie de quille et une voie d'eau importante au niveau du puits de quille, contenue dans le compartiment du moteur. Après avoir affalé ses voiles, Kito de Pavant était resté à l'intérieur de Bastide Otio, dérivant à 3 noeuds vers le Sud-Ouest, au nord des îles Crozet. Nous l'avions rencontré suite à son arrivée à La Réunion.

Plus tôt, en décembre 2008, c'est également sur le "Marion Dufresne" qu'était arrivé Bernard Stamm, concurrent du Vendée Globe, et son bateau "Cheminées Poujoulat". Récupéré sur les Kerguelen par le navire ravitailleur des terres australes et antarctique, Bernard Stamm avait abandonné la course depuis le 13 décembre à cause d'un problème de safran qui est une pièce essentielle du gouvernail qui permet de diriger le voilier.

En 2015, l'ancien monocoque du navigateur avait été presque entièrement détruit par un incendie survenu le 29 avril, au Port-Ouest. Le voilier de 25 mètres y reposait depuis 2008, lorsque Bernard Stamm avait été secouru.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com avec AFP