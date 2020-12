La finale de la Danone Nations Cup Réunion, qui avait lieu au stade de La Saline-les-Bains ce samedi 12 décembre 2020, a été remportée par les marmailles de l'AS Sainte-Suzanne. Au total, 1.000 filles et garçons venus des quatre coins de l'île auront pris part à la compétition. Malgré des conditions sanitaires difficiles, qui ont notamment engendré la suspension du tournoi entre septembre et novembre, les jeunes joueurs ont su faire preuve d'enthousiasme pour aller au bout de cette édition 2020. Plusieurs trophées ont été remis à l'issue de la compétition. (Photo : Laure Testart)

Ayant mis en lumière des stars du ballon rond, à l'image de Giovani dos Santos ou Alexandre Lacazette, la Danone Nations Cup était parrainée par Ludovic Ajorque pour cette édition 2020. Il a d’ailleurs adressé un message aux enfants dans une vidéo qui leur a été diffusé en début de journée. La victoire finale est revenue cette année à l’AS Sainte-Suzanne. Les jeunes vainqueurs ont ainsi remporté une participation exceptionnelle au " Danone Training Camp ", au centre CREPS de la Plaine des Cafres, les 18, 19 et 20 décembre prochains. Du côté des féminines, les joueuses du Saint-Denis FC4 ont été désignées "équipe féminine du tournoi".

Le challenge " Change the Game " était par ailleurs mis en place cette année. En partenariat avec la Banque Alimentaire, il a permis de montrer comment le sport pouvait être une force de changement sociétal. Pendant plusieurs semaines, les jeunes joueurs ont organisé des collectes de nourriture au profit de la Banque Alimentaire, qui ont permis de réunir 14 tonnes de denrées. Le grand vainqueur du challenge a été l’AS Red Star. Promouvant également le fair-play et la solidarité, la Danone Nations Cup a vu chaque capitaine signer une charte du fair-play. Lors des matches, chaque action exemplaire a été récompensée par un carton vert et à ce petit jeu, c'est le FCV Saint-Philippe qui a su sortir son épingle du jeu.