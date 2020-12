Renaud Lavillenie, Dimitri Bascou, Kevin Mayer ou encore Mathieu Collet, de nombreux athlètes de haut niveau français ont choisi La Réunion en cette fin d'année pour se préparer aux JO de Tokyo. Certains participeront même au meeting d'athlétisme qui se déroulera ce week-end à Saint-Paul. Entre deux entraînements, ces champions se muent en VRP de La Réunion, n'hésitant pas à partager sur les réseaux sociaux quelques photos de leur séjour. Pub garantie ! (Photo reuniontousime / mayer.deca /instagram)

La Réunion est déjà une destination très prisée en ces temps de Covid-19. C’est sans compter sur une belle mise en lumière de notre île offerte pas plusieurs athlètes français actuellement en séjour à La Réunion. A commencer par Dimitri Bascou, qui est sur l’île depuis plusieurs semaines déjà. Si l’essentiel de ses postes facebook le montrent à l’entraînement, le médaillé de bronze aux JO de Rio sur 110m haies n’a pas manqué de partager son ascension du Piton des Neiges.

Lier la recherche du calme, de l'ascension et de l'épreuve mentale. Le plus haut sommet de l'océan indien m'a rendu ce... Publiée par Dimitri Bascou sur Mercredi 7 octobre 2020

Du côté de Mathieu Collet, membre de l’équipe de France de perche, on navigue entre mer et montagne. Il s’affiche le 6 décembre dernier aux côtés de son frère, Thibault Collet, devant une plage de La Réunion avec un magnifique coucher de soleil en arrière-plan. De quoi faire rêver ses supporters métropolitains qui doivent se contenter du froid et de la grisaille.

bien arrivés à La Réunion avec toute l’équipe pour 15 jours de stage. Aujourd’hui prépa physique, et on attaque la... Publiée par Mathieu Collet sur Dimanche 6 décembre 2020

Quelques jours plus tard, changement radical d’environnement. Mathieu Collet s’affiche du côté du Piton de la Fournaise, avec une magnifique vue sur la Plaine des Sables, donnant à voir cette atmosphère lunaire qui contribue à la renommée de ce site.

Instant magique avec toute l’équipe au sommet du Piton de là Fournaise 🤩 Réveil 3h du matin oblige, j’en ai profité pour... Publiée par Mathieu Collet sur Samedi 12 décembre 2020

Renaud Lavillenie, champion Olympique du saut à la perche, habitué de La Réunion, semble apprécier toujours autant ses séjours à La Réunion et ses entraînements dans un cadre si particulier. La vidéo parle d’elle-même…

Comme son coéquipier Mathieu Collet, Renaud Lavillenie ne manque pas de savourer le lever du soleil sur la Plaine des Sables, un spectacle magnifique largement liké et partagé par les fans de ce grand champion (il en compte plus de 345 000).

La magie de l’île de la Réunion avec ses paysages les plus incroyable ! Ça valait le coup de se lever si tôt avec les camarades 🤩🤩 Publiée par Renaud Lavillenie sur Samedi 12 décembre 2020

Et bien sûr il y a Kévin Mayer. la Tête d'affiche du meeting international d'athlétisme de La Réunion pour les épreuves combinées, organisé à Saint-Paul est en qupete olympique et cela passe aussi les bassins de La Réunion....

... histoire de bien se concentrer avant le grand saut...

... et de profiter ensuite d'un magnifique coucher de soleil

Lorsqu'on vous disez que La Réunion bébéficie de commerciaux de luxe...

