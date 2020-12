Habituellement, le 8ème tour de la Coupe de France est synonyme d’entrée en lice dans la compétition nationale avec un affrontement entre une équipe réunionnaise et une équipe métropolitaine. Ce ne sera pas le cas cette année, compte tenu du contexte sanitaire.

Alors que la Métropole se déconfine à peine et que la compétition est pour l’heure toujours suspendue, il a en effet été décidé de privilégier les duels entre équipes ultramarines dans le cadre de ce 8ème tour.

Après quelques hésitations concernant la tenue du match, la fédération française de football a finalement décidé d’organiser la confrontation entre la Saint-Pierroise et M’Tsapéré ce dimanche 20 décembre 2020. Elle se déroulera à La Réunion, un avantage non négligeable pour les deux équipes ultramarines, plutôt habituées à l’été austral qu’au froid métropolitain.

Si la Saint-Pierroise semble favorite, la force des mahorais n’est pas à prendre à la légère. En effet, M’Tsapéré, c’est sept titres de champion et cinq victoires en finale régionale de Coupe de France sur les sept disputées, durant les 10 dernières années. C’est aussi une victoire convaincante contre le Pamandzi FC (2-0) lors du tour précédent. Les Mahorais ne viendront donc pas à La Réunion pour faire de la figuration mais avec une réelle volonté de se qualifier pour un 32ème de finale historique.Du côté de Saint-Pierre, victorieux de la Saint-Marienne, lors de la séance des tirs au but (2-2 et 3 tirs au but à 2), on fera parler l’expérience et le talent pour espérer poursuivre l’épopée, et affronter une équipe métropolitaine au tour suivant.

