Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Mercredi 30 Décembre 2020 à 15H27

S'occuper en faisant du sport le contrat de ville, la ligue réunionnaise d'athlétisme et l'association Fun Club badminton organisent des activités sportives du 4 au 23 janvier 2021. Le dispositif quartier d'automne a pour but d'apporter de l'animation au pied des immeubles et dans les quartiers (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

S'occuper en faisant du sport le contrat de ville, la ligue réunionnaise d'athlétisme et l'association Fun Club badminton organisent des activités sportives du 4 au 23 janvier 2021. Le dispositif quartier d'automne a pour but d'apporter de l'animation au pied des immeubles et dans les quartiers (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)