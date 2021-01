Le virus de la Covid-19 a lourdement impacté le milieu sportif, à La Réunion comme ailleurs. Les restrictions sanitaires mises en place ont eu pour conséquence la suspension de toute activité dans certains clubs et le report de nombreuses compétitions. Aujourd'hui la préfecture lance une enquête en ligne afin d'étudier plus précisément cet impact et tenter d'organiser une reprise des activités sportives avec des mesures adaptées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La crise sanitaire a conduit les autorités à mettre en œuvre des restrictions dans l’accès aux équipements sportifs et dans l’organisation de compétitions. Le secteur sportif composé d’associations, de travailleurs indépendants et de structures relevant du secteur marchand a été fortement impacté. Le sport est porteur de valeurs éducatives et participe à l’économie ainsi qu’à l’image touristique du territoire. Le préfet de La Réunion, avec l'appui de l’ex Direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et en collaboration avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’AMDR, l’ANDES, l’ANDISS, le CROS et le CREPS a initié une étude afin de mesurer les impacts de la crise sanitaire sur la filière du sport. L’objectif est d’évaluer les conséquences de cette crise et d’organiser une reprise des activités sportives avec des mesures d’accompagnement adaptées.

Cette enquête présentée sous forme d’un questionnaire a pour objectifs :

- de collecter des informations sur les conséquences de la crise (activité, situation économique, gouvernance…) ;

- de recueillir le ressenti des acteurs du sport ;

- de définir les perspectives d’évolution des pratiques à moyen terme.

- Élaboration d’un projet sportif pour La Réunion -

Cette enquête s’inscrit dans un contexte de la réforme de la gouvernance territoriale du sport. La première conférence régionale du sport réunira l’ensemble des acteurs du sport autour d’un projet sportif territorial partagé. Le projet sportif territorial devra proposer des outils pour permettre la poursuite des activités des associations sportives et renforcer la place du sport dans la société réunionnaise.

L’ensemble des clubs affiliés à un comité départemental ou à une ligue régionale, les ligues et comités sportifs et les entreprises du secteur du sport sont invitées à répondre à un questionnaire disponible sur une plateforme en ligne et accessible jusqu’au 15 janvier 2021. Chaque entité a logiquement dû recevoir un courriel comprenant un lien internet ainsi qu’un code d’accès personnalisé. Dans le cas contraire, il vous suffit de contacter le cabinet MOUVENS, qui a été retenu pour piloter cette étude (etudes@mouvens.com).

Ce questionnaire garantit l’anonymat des réponses et la protection des données. Le traitement statistique et l’analyse des résultats seront réalisés par le cabinet MOUVENS. Une restitution des résultats de l’étude est prévue d’ici la fin du mois de janvier.