Publié il y a 27 minutes / Actualisé le Vendredi 08 Janvier à 07H26

Run Odyssea organise un relais sur piste le vendredi 15 janvier 2021 en soirée sur le stade du Centenaire de l'Etang-Salé. La compétition, une première dans l'île, se disputera par équipes de dix sur une distance de 100 x 400 mètres. Chaque équipier aura donc 10 fois 400 mètres à courir. Attention, en raison de la situation sanitaire, les inscriptions sont limitées à 30 équipes. "Tous les bénéfices iront en aide aux personnes touchées par un cancer du sein à la Réunion en 2021" précise Run Odyssea. A noter qu'en parallèle de ce relais seront également organisés un concours poids (femmes et hommes à partir des cadets), et un concours de perche (femmes et hommes à partir des cadets) (Photo rb/www.ipreunion.com)

