Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les lutteurs réunionnais Charles Afa et Valentin Damour ont été sélectionnés en équipe de France pour participer au 47ème Grand prix Henri Deglane qui se tiendra du vendredi 15 janvier au dimanche 17 janvier 2021 à Nice. Ce tournoi est de tout temps une étape internationale important. Il l'est encore plus cette année puisqu'il est l'une des dernières étapes à la préparation des athlètes aux tournois de qualification olympique. Ils n'avaient pas pu se tenir en 2020 en raison de la Covid-19 (Photo comité régional de lutte de La Réunion)

