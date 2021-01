L'élection du prochain Comité directeur de la Ligue réunionnaise de football se tiendra le dimanche 24 janvier prochain. Opposant les listes d'Yves Ethève, actuellement en poste, et Alex Augustine, elle permettra de définir le président de l'instance pour les quatre prochaines années. Elle sera le point d'orgue de l'assemblée générale de la Ligue, et rassemblera les représentants de chaque club de l'île, qui devront ainsi se soumettre à un vote. Nous vous expliquons ci-dessous en détails le mode de fonctionnement du scrutin. (Photo d'archive : rb/www.ipreunion.com)

Le jour J approche à grands pas pour les candidats à l'élection de la présidence de la Ligue réunionnaise de football (LRF). Dimanche 24 janvier se tiendra en effet son assemblée générale, lors de laquelle aura lieu l'élection de son nouveau Comité directeur. Elle verra s'opposer la liste de l'actuel président Yves Ethève, qui a occupé le poste plus de trente ans, à celle de son outsider Alex Augustine.

Un troisième candidat en la personne de Noël Vidot s'était présenté pour cette élection. Sa liste "Le Renouveau du foot péi" a cependant été déclarée "irrecevable" le 8 janvier dernier par la Commission régionale de surveillance des opérations électorales. Cette dernière avait recensé plusieurs anomalies parmi les membres de la liste, dont les licences ne respectent pas pour certains un délai de six mois entre leur enregistrement et la date du dépôt de la candidature de Noël Vidot. Le candidat a pour l'heure envoyé un recours à la Fédération française de football (FFF) et demeure dans l'attente.

- Près de 160 clubs représentés -

L'assemblée se déroulera dès 9h30 au sein du Grand Kiosque du Tampon. Elle sera précédée à 8H par un émargement permettant de définir la liste des représentants des clubs de l'île présents. La Réunion compte plus de 160 clubs différents et chacun pourra ainsi se soumettre au vote par l'intermédiaire de son président ou d'un représentant.

Il est important de rappeler que chaque club bénéficie d'un nombre de voix proportionnel à son nombre de licenciés, défini de la façon suivante :

- De 10 à 21 licenciés : 1 voix

- De 20 à 51 licenciés : 2 voix

- De 51 à 500 licenciés : 2 voix + 1 voix par tranche de 50 licenciés à partir de 50

- De 501 à 1.000 licenciés : même règle que la précédente + 1 voix par tranche de 100 à partir de 500

Au total, le nombre de voix à se répartir lors de l'élection sera d'environ 600.

En amont du vote, chaque candidat aura 10 minutes pour présenter à l'ensemble de l'auditoire les grandes lignes de son programme. Suite à ces présentations, le vote électronique pourra avoir lieu. Chaque votant aura à sa disposition un boîtier l'un permettant d'opter pour une option A ou une option B en fonction de son choix. Ainsi, il votera soit pour la liste "Avec nos clubs pour un projet d'ambition" d'Yves Ethève, soit pour celle d'Alex Augustine, "Ensemble pour réussir". Ce procédé technologique permet dès lors de bénéficier d'un dépouillement instantané. Par conséquent, le résultat de l'élection devrait survenir aux alentours de 10h.

La prise de fonction du président élu sera enfin effective deux semaines après le vote. Les professions de foi des listes candidates sont actuellement accessibles sur le site de la LRF.

