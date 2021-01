Les pré-inscriptions pour les épreuves du Grand raid 2021 ont commencé ce lundi janvier 2021 à 14h. Elles se poursuivront jusqu'au 28 mars 2021 à minuit (heure de La Réunion). Le Grand raid aura lieu du jeudi 21 octobre au 24 octobre 2021. Le Grand raid regroupe quatre courses d'intensité différente. L'épreuve reine, La Diagonale des fous a la réputation d'être l'un des trails les plus durs au monde

L'association Grand raid a annoncé le lancement des préinscriptions sur ses réseaux sociaux

Pour rappel, c'est par tirage au sort que les compétiteurs locaux, quelque soit leur nationalité, et les compétiteurs français non résidents à La Réunion seront retenus pour participer à l'une des quatre courses du Grand raid (la Diagonale des fous, le Trail de ourbon, la Mascareinges et la Zembrocal)

Il faut se préinscrire pour participer aux tirages au sort. qui auront lieu le 31 mars 2021 à 14h00 (heure Réunion). "Comme il s’agit d’un tirage au sort, il est inutile de se précipiter sur votre clavier dès l’ouverture des pré-inscriptions" précisent les organisateurs Ces tirages au sort se feront sous contrôle d’huissier étant précisé qu’ils ne se dérouleront que si les demandes de pré-inscriptions sont supérieures au nombre de places proposées.

"Tous ceux, qui en 2020, n’avaient pas été tirés au sort et n’ont pas bénéficié d’une possibilité d’inscription sur quelque course que ce soit, auront un coefficient 2 leur permettant d’avoir plus de chance d’être tirés au sort. Ceci sous réserve d’une pré-inscription à la même course qu’en 2020" indique l'organisation en soulignant : "il sera demandé à la pré-inscription aux tirages au sort le versement en totalité du prix de l’inscription. Ce montant sera remboursé aux perdants du tirage sort dans la semaine suivant le tirage au sort".

- Les tarifs d’inscriptions pour l'édition 2021 -

• Diagonale des fous - Grand Raid individuel : 180 euros

• Diagonale des fous - Grand Raid par équipe : 180 euros (par personne)

• Trail de Bourbon individuel : 125 euros

• Trail de Bourbon par équipe : 125e uros

• Mascareignes individuel : 90 euros

• Mascareignes par équipe : 90 euros

• Zembrocal trail, course en relais : 280 euros pour l’équipe de 4 relayeurs

• Acheminement par bus sur les sites de départ : 5 euros par personne.

