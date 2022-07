Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Il l'a fait ! Ludovic Chorgnon, cet athlète qui repousse ses limites, a affronté la Vallée de la Mort en Californie et a établi un nouveau record du monde. Cela, en 1h13 de natation, 11h15 de vélo et 12h50 de course à pied. En ajoutant les temps de transition, le sportif est arrivé à bout de son défi en 26H57 sous près de 56 degrés. Le sportif avait déjà réalisé une course dans la Vallée de la Mort en 2007, où il avait éprouvé la plus grande peur dans sa vie tant il avait souffert. (Photos : Défi 41)

