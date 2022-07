Ce lundi 25 juillet 2022, dans le quartier de La Renaissance à Sainte-Suzanne, l'heure était aux derniers essais et tours de chauffe pour les pilotes engagés sur la 53ème édition du Tour Auto. L'occasion de faire les derniers réglages avant de se lancer dans le grand bain dès vendredi 29 juillet, pour trois jours de rallyes intenses sur les routes de La Réunion. (Photos : rb/www.ipreunion.com)

Les pilotes s’entraînent en conditions réelles, à trois jours du 53ème Tour Auto. Une spéciale qui se déroule à La Renaissance, Sainte-Suzanne et qui se court sur 3,7 kilomètres. "C’est un joli terrain, il y a des descentes, des montées, des faux plats", explique Alain Albany, directeur délégué aux épreuves.

Virage, contrôles de la voiture, l’épreuve spéciale de ce jour permet de faire les dernières mises au point sur l’état de la voiture et l’état personnel des pilotes, comme l’explique Alain Albany, directeur délégué aux épreuves. "Les pilotes et équipages font une épreuve spéciale dite d’essai", explique-t-il. " Ils sont casqués et le dispositif de sécurité est mis en place avec les médecins et rubalises", ajoute le passionné de rallye. Les pilotes s’entraînent en conditions réelles, à trois jours du 53ème Tour Auto.

- 109 équipages en lice -

Cette année, pour ce 53ème Tour Auto, 109 équipages sont engagés. Une centaine le sont en rallye moderne et une dizaine en rallye de régularité. Le rallye moderne est spécifique aux voitures de course, tandis que Monsieur et Madame tout le monde peuvent participer au rallye dit de régularité. Parmi les grands noms du rallye péi, Damien Dorseuil, Olivier Bardeur, Thierry Law Long, Farouk Moullan, Malik Unia et Stéphane Sam-Caw-Frève seront sur la piste de départ.

Mais également Meddy Gerville, rescapé d’un accident de rallye survenu en début d’année avec son Alpine A110 lors du rallye de la Plaine-des-Palmistes. Un retour en force pour l’artiste Réunionnais. "Très content d’être là parce que c’est vrai que l’on sort de loin", explique Meddy Gerville. "L’idée c’est de revenir, de réapprendre tout ça et de faire de sorte que tout se passe bien", ajoute-t-il. Le chanteur participe à son 6ème Tour Auto, et pour lui, c'est toujours un plaisir d’être là.

Pour la première fois également, un nouveau nom, très connu dans le milieu de la course automobile se rajoute à ce rallye. Celui de Réhane Gany, vainqueur du volant Junior 2021.

- Saint-Leu, plaque tournante de ce Tour Auto -

Une première cette année également, le 53ème Tour Auto qui se court sur 148km répartis en trois étapes, se déroulera autour d’un parc central de regroupement d’assistance qui se trouvera à la Ravine Saint-Leu, sur le stade Chritol Marivan. "Cela a été mis en place pour respecter les règlements nationaux et internationaux", explique Alain Albany, directeur délégué aux épreuves. La majorité des spéciales va se dérouler dans l’Ouest et le Sud. Aucune épreuve spéciale aura lieu dans l’Est, contrairement aux années passées.

Saint-Denis n’est pas en reste, loin s’en faut avec la création pour la première fois d’une Fan Zone. Située à la Jamaïque, le dispositif permettra de suivre l’avancement de la course en vidéo et temps réel. Par ailleurs, la journée de Dimanche concentrera multitude d’activités liées aux Sports Mécaniques sur la piste de la Jamaïque après réfection.

- Les étapes en détail –

Le 53ème Tour Auto est le rendez-vous majeur des sports mécaniques à la Réunion, comptant le coefficient maximal pour la Coupe de France des Rallyes et le Championnat de la Réunion.

L’ASA Réunion a opté pour une épreuve globalement orientée dans le sens descendant. Dès l’entame de rallye, la spéciale de Bois de Nèfles/Canots présente un profil attractif : départ à 536m d’altitude, point culminant à 964m avant l’arrivée à 504m d’altitude. La spéciale dominicale du Cap - 4 sous présente le même profil montant en première partie avant un plateau puis une descente franche avec un départ à 122m d’altitude pour rejoindre un plateau rapide sur la ligne des 400m (point culminant à 418m) avant la descente vers l’arrivée à 223m.

Les autres tracés sont avant tout des faux plats comme Vue Belle (ES2) réputée particulièrement rapide qui démarre à 497m, suit la ligne des 500m pendant l’immense majorité du tracé pour terminer à 662m à l’arrivée. La spéciale à disputer deux fois Samedi soir (Lon Mon Poy ES7 &8) présente le même profil global bien que terminant par la descente des colimaçons. Départ à 374m pour un tracé serpentant sur la cote des 450m pour un point culminant à 540m et une arrivée à 265m d’altitude. Canots (Samedi 30 Juillet ES3 & 5) est dans la même configuration générale avec un départ à 470m, un point culminant à 588m et une arrivée à 418m.

Le point d’orgue pour les petites cylindrées reste bien évidemment la spéciale de Notre Dame de la Paix programmée lors de la deuxième étape Samedi 30 Juillet avec un départ à 1540m pour un point culminant à 1743m avant un toboggan vertigineux qui ramène les concurrents à l’arrivée à 596m.

