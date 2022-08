Après une défaite en huitièmes de finale en Californie, la Réunionnaise Alice Lemoigne revient plus forte que jamais pour ces championnats d'Europe de longboard qui se sont déroulés à Newquay en Angleterre. (Photos : WSL)

La Réunionnaise Alice Lemoigne a terminé première du BFGoodrich Longboard Pro lors du Boardmasters Open, soit la première étape. "Je suis en tête du classement." Elle nous explique, "ils souhaitent peut-être faire une autre étape mais ce n’est pas sûr et le titre serait pour moi".

Cette victoire est une véritable revanche pour la Réunionnaise, terriblement déçue de sa huitième de finale le 17 mai 2022 à Manly en Australie. "Je suis super contente d’avoir gagné, surtout avec des scores en finale", dit-elle. "Ça fait vraiment du bien au mental et à la confiance", ajoute Alice Lemoigne.

L'ancienne vice-championne du monde, désormais quadruple vainqueur à Fistral qui compte 9 victoires sur les circuits WSL, a réalisé un sans-faute avec deux énormes scores pour ses longs rides gracieux et techniques sur le nez de son longboard. Son score : 8,17 et 7,77.

Mais face à l’absence de vague, les épreuves ont dû raccourcir les formats et utiliser des doubles bancs pour courir l'intégralité des 84 manches en deux jours de compétition, explique le site du World Surf League (WSL).

- Un entraînement intense pour revenir au top –

Mais pour aborder cette étape, Alice s’est entraînée intensément du côté de Biarritz. "Je me suis entraînée ces derniers temps et je suis sur un rythme assez intense entre les mondiaux et l’Europe", explique la surfeuse. "Mais j’étais assez confiante et j’avais très envie de gagner cette compétition car après ma défaite en huitièmes de finale j’avais besoin de m’exprimer", nous explique-t-elle.

Prochaine étape pour la sportive, les championnats du monde à Malibu aux États-Unis début octobre et les championnats de France à Biarritz.

Top 4 LQS Europe Femmes :

1 - Alice Lemoigne (FRA)

2 - Raquel Bento (PRT)

3 - Maya Glasenapp (REU)

4 - Carlota Jauregui (ESP)

