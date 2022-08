Angelo Mérion, jeune Portois de 21 ans, c'est une nouvelle fois illustré lors d'une compétition de street-workout. Du samedi 20 août au dimanche 21 août 2022, le Réunionnais a participé aux championnats du monde de la discipline qui se déroulaient à Riga en Lettonie. Il a terminé à la 9ème dans sa catégorie, face à près de 50 autres concurrents. Angelo Mérion voulait être "simple, mais efficace". Pari réussi

Dans le street-workout, on retrouve le freestyle, les tractions et les dips (double barres). Pour Angelo, c’est le freestyle qui prime. Mais pour pratiquer, "il faut connaître les bases du renforcement, savoir faire des tractions, des dips", explique le Portois.

Pour ce jeune de l’Ouest, l’entraînement se déroule soit au Parc boisé du Port, soit chez lui, trois heures par semaine. Un entraînement qu’il a dû alléger en raison de son travail. "Avant je m’entrainais du lundi au samedi et environ deux heures et maintenant c’est un peu moins", précise Angelo Mérion qui a découvert ce sport "par hasard", alors qu'il courait au Port. "Je suis quelqu’un de très nerveux, et un jour j’ai rencontré l’association "Bek la Barre" qui faisait des tractions, du freestyle", dit-il. "C’est là que j’ai commencé et que j’ai accroché", explique Angelo. "Du coup, j’ai commencé en regardant des vidéos, puis en m'entrainant", explique-t-il.

C’est en 2016 qu’Angelo Mérion commence la compétition. "Je suis arrivé à la 3ème place à La Réunion, lors de la qualification pour les championnats du monde". S’enchainent ensuite les compétitions et les podiums pour le jeune Portois. Et en 2021, alors qu’il participe Max freestyle de street workout qui a lieu au Forum des Halles à Paris, il termine premier.

En août de cette année, alors qu’il souffre d’une douleur au bras, il termine troisième à La Réunion et s’envole pour les championnats du monde en Lettonie. La réussite était au rendez-vous

- Dans le Top 10 mondial -

Pour les championnats du monde de street-workout il a concouru dans la catégorie des moins de 68 kilos. Le Portois était jugé durant un enchainement de deux minutes sur trois critères : la dynamique, le statique et la combinaison (un mélange des deux). Fort de son entraînement et de sa motivation, le sportif termine 9ème sur près de 50 concurrents.

Avant même d’aller en Lettonie, Angelo Mérion s'était mis en tête qu’il ne pourrait pas terminer premier. "Je n’étais pas dans un état d’esprit de gagner parce que je sais comment je m’entraine et je sais que ce n’était pas faisable", explique-t-il. "Mais j’étais parti dans l’état d’esprit de faire propre, c’est-à-dire de ne faire aucune erreur, faire simple et efficace."

Le jeune homme est fier de sa place. "Je ne m’y attendais pas." "J’ai notamment gagné des points sur le statique, mon point fort", dit-il. Même s’il est fier de sa place, il le sait, "je pouvais donner encore plus".

Pour la suite, Angelo souhaite se consacrer un peu plus à ses entraînements, car, dit-il, "cette 9ème place m’a motivé encore plus". "Il faut désormais que je m’entraine pour rivaliser avec les autres qui sont dans le top 5", ajoute le sportif. Mais pour l’heure, aucune compétition n'est prévue au calendrier.

