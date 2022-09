Le week-end dernier, les 27 et 28 août 2022, se sont déroulés les championnats du monde d'escalade de vitesse à Dallas aux États-Unis. La Réunion, une nouvelle fois, n'a pas démérité. équipe péi remporte quatre médailles, dont deux en or. Le jeune Max Bertone a décroché la première place en escalade U16 difficulté. Côté vitesse, c'est Manon Lebon, grand espoir de l'escalade et récente vainqueur de la Coupe d'Europe Jeune et Coupe d'Europe sénior en Italie, qui se détache en gravit les marches pour atteindre la place de championne du monde. Leur chemin vers les Jeux Olympiques de Paris en 2024 est pavé d'or (Photos : D.R.)

À seulement 17 ans, Manon Lebon continue de gravir au sens propre comme au sens figuré les podiums lors de compétitions d’escalade. C’est à l’âge de 10 ans que la jeune adolescente découvre ce sport. "J’ai choisi la vitesse car c’est plus rapide, c’est la même voie et il faut être le plus régulier et précis possible", nous dit-elle.

Repérée par le pôle espoir, elle s’est rapidement fait un nom dans le milieu et démarre les compétitions à l’âge de 14 ans. "J’ai commencé en étant 3ème aux championnats du monde et j’ai fait énormément de podium en Europe", précise la championne. Malheureusement, en 2021, la crise Covid passe par là et met un coup d’arrêt aux compétitions. Ce n’est pas grave, cela va permettre à Manon Lebon de revenir plus forte que jamais.

Toutefois, l’année n’a pas commencé comme elle le souhaitait. "Le début de saison a été assez compliqué à gérer. J’ai commencé le championnat du monde et je n’arrivais pas à grimper". Elle ajoute, "lors des championnats d’Europe j’ai fait une erreur et je suis arrivée 8ème. Je n’ai pas pu montrer ce que je savais faire".

- Tout en haut du podium -

Fort heureusement, Manon a eu de quoi se rattraper lors des derniers championnats du monde d’escalade de vitesse. Pour cette compétition, Manon Lebon est partie l’esprit léger, prête à affronter le mur de 16 mètres de haut. "J’y suis allé dans un état d’esprit différent", explique la jeune athlète. "Je ne me mets plus la pression en regardant les concurrents, je prends comme ça vient et je donne le maximum car je sais que je peux le faire", dit-elle.

Après son duel face à une italienne, Manon ne réalise pas encore qu’à seulement 17 ans, elle est devenue championne du monde. "C’était incroyable, sur le coup je ne me suis pas rendu compte car le suis descendue, allée voir le coach et allée faire le test anti-dopage". C’est seulement après les procédures obligatoires que Manon Lebon a pu savourer sa victoire. "C’est fou, cela montre que mon travail a payé."

Une victoire d’autant plus belle pour la lycéenne, qu’il, n’est pas facile pour elle de concilier sport à haut niveau et scolarité. "C’est vrai on rate beaucoup de cours mais grâce au lycée Stella à Saint-Leu, je vais pouvoir passer mon bac sur deux ans", explique Manon Lebon. De quoi permettre à la jeune femme de passer son baccalauréat dans les meilleures conditions et surtout, de préparer les qualifications pour les JO 2024, son prochain objectif.

- Manon Lebon vise les Jeux Olympiques -

Avec autant de victoires à 17 ans, tout prédestine Manon Lebon à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. "Ce serait vraiment incroyable de représenter le pays, chez soi, à domicile", dit-elle. Après, elle le sait, "les sélections ne seront pas faciles à avoir car il y a d’autres très bonnes adversaires en sénior en France".

Mais Manon Lebon ne part pas vaincue, elle compte bien passer les prochains mois à se préparer rigoureusement avec son coach et l’ensemble de l’équipe du pôle espoir Outre-mer et de l’équipe de France pour aller chercher son ticket pour les JO.

Philippe Gaboriaud, son entraîneur le sait, Manon est un espoir de l’escalade en France. "Manon est habituée de l’équipe de France depuis 2019", dit-il. Pour le directeur de l’équipe de France vitesse jeune, "Manon est quelqu’un de hors norme depuis le début de sa carrière". Toutefois, en 2021, elle termine seulement 8ème des championnats du monde, alors qu’elle partait favorite. "Mais elle a appris de ses échecs et ensuite elle a trouvé ses bons repères", précise Philippe Gaboriaud. "À ces championnats du monde, elle est arrivée en pleine forme et capable d’assumer son rôle", ajoute-t-il.

Un rôle qu’elle a parfaitement assumé puisqu’elle est arrivée championne du monde en faisant le meilleur temps et en dominant ses adversaires.

- La Réunion, terre de champions -

À La Réunion, on le sait, on ne manque pas de sportifs accomplis. Au cœur du pôle espoir escalade de La Réunion, près d’une vingtaine de grimpeurs évoluent. Après deux mois d’entraînement intensifs en métropole et de compétitions internationales, les sportifs viennent de rentrer sur leur île.

Le jeune Max Bertone, a lui aussi mis La Réunion en lèr lors des championnats du monde U16 de difficulté à Dallas en décrochant l’or. Il devance le Japonais Riku Ishihara et le Tchèque Lukas Mokrulusky.

Mais pourquoi La Réunion fleurit d’autant de grimpeurs, aussi fort les uns que les autres ? "Depuis plus de 20 ans il y a un véritable savoir-faire et une forte émulation à La Réunion", indique Philippe Gaboriaud, directeur du pôle espoir et entraîneur de l’équipe de France de vitesse jeune. Des jeunes qui, fort de leurs exploits, atteignent le haut niveau.

Pour détecter ces jeunes prometteurs, Philippe dispose d’une équipe à l’œil affuté. "On a une politique de recrutement des jeunes qui permet très tôt de les former." Il souligne également le rôle important des familles dans cette réussite.

Des grimpeurs qui, pour réussir, doivent également faire d’énormes sacrifices. "Ils s’entraînent cinq à six fois par semaine et doivent organiser leur emploi du temps scolaire, le tout avec, dans leur tête, l’enjeu du sport".

La suite maintenant, les JO de Paris 2024. La phase de qualification devrait commencer l’année prochaine. Mais d’ores et déjà, les grimpeurs du pôle espoir de La Réunion et de l’équipe de France s’entraînent pour être au top niveau.

