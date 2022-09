Depuis ce lundi 5 septembre, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Interrogés en conférence de presse avant le match contre la Juventus sur l'usage abusif des jets privés pour leurs déplacements, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier et la star du ballon rond Kylian Mbappé ont pouffé de rire. Une image qui n'est pas passée inaperçue sur la twittosphère, mais pas forcément dans le bon sens.

Alors que le PSG est déjà bien au cœur d’affaires embarrassantes avec l’histoire des marabouts de Paul Pogba, il fallait que le club de football parisien en rajoute une couche. Et alors que la question environnement est au cœur des préoccupations et les polémiques autour des vols en jets privés enflent, Christophe Galtier et Kylian Mbappé s’en amusent.

Paul Larrouturou, journaliste LCI, pose une question et demande aux deux protagonistes : "Que pensez-vous de la polémique après votre voyage de Paris à Nantes en avion privé alors que vous auriez pu y aller en train ?" L’entraîneur du PSG s’est fendu de rire, après quelques échanges de regards hilares avec Mbappé. "Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements. On va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile." répond de manière effrontée l’entraîneur.

Si Christophe Galtier et Kylian Mbappé pensaient que leur réponse ferait sourire, il n’en est rien. Au contraire, cela a consterné beaucoup de monde. À l'image de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a interpellé directement l'entraîneur du PSG.

De nombreux acteurs de la vie politique se sont également emparés du sujet pour tacler la légèreté du technicien concernant la question écologique et les rires de Kylian Mbappé présent à ses côtés.

L'Eurodéputée écologiste Karima Delli a réagi en qualifiant "inacceptable" la réaction du champion du monde 2018 et de son coach. Avant de tacler les deux hommes: "Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés..."

Une position partagée par la députée LFI Clémentine Autain qui a pesté contre les rires du joueur et de Christophe Galtier. "Les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle, a ainsi lancé l'élue de Seine-Saint-Denis. Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante."

D'autres pointent du doigt le manque de décence de Kylian Mbappé et Christophe Galtier et leur manque d'implication en faveur de la préservation de la planète. "La planète crame littéralement, a rappelé l'eurodéputé écologiste Benjamin Lucas. On peut ne pas en pleurer et rester dans son égoïsme. Au moins on évite d’en rire. Question de décence."

- Le PSG agacé par Galtier et Mbappé -

Au PSG, les plus hautes sphères ont été profondément agacées par la sortie du technicien et la réaction de Kylian Mbappé à ses côtés. Sollicité par RMC Sport, le Paris Saint-Germain a tenu à apporter quelques précisions.

"Il a voulu faire une pirouette à cette question extra-sportive", explique une source au sein du club parisien. Même s’il s’attendait à la question (comme il l’a dit lui-même), Christophe Galtier a raté son trait d’humour, qui est survenu au moment où Emmanuel Macron demandait aux Français de limiter leur consommation de chauffage cet hiver.

