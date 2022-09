Le Réunionnais Laurent Chardard, a été médaillé il y a quelques mois lors du championnat du monde de para-natation. Une nouvelle médaille qui s'ajoute à son palmarès. Il a d'ailleurs réalisé une nouvelle prouesse en battant son propre record d'Europe en 50 mètres papillon. Outre ses exploits, il y a deux semaines, l'athlète handicapé, a perdu sa prothèse de bras. Mais grâce à la mobilisation sur les réseaux, il a pu la récupérer, 20 kilomètres plus loin. Laurent Chardard nous raconte cette mésaventure, mais également ses objectifs pour l'année à venir. (Photo : Laurent Chardard)

Le 22 août 2022, Laurent Chardard part surfer sur la plage du Porge, non loin de Bordeaux. "J’ai mis mon matériel, ma prothèse de bras et dès que j’ai pris la première vague, elle s’est détachée", nous explique-t-il. Malheureusement pour lui, la prothèse est emportée par les flots. "C’était impossible pour moi de la retrouver, l’eau était très trouble, sablonneuse", dit-il.

C’est alors que la compagne de Laurent lui conseille de mettre une annonce sur les réseaux sociaux. Et quelle ne fut pas la surprise du nageur face à cette solidarité. Quatre jours plus tard, la mésaventure prend fin. "Une personne l’a retrouvé et m’a contacté via les réseaux", explique Laurent Chardard. La prothèse aura parcouru environ 20 kilomètres et a été retrouvée sur la plage du Grand Croho (Lège Cap-Ferret). Et le comble du comble, c’est que la famille qui a mis la main sur la prothèse, se nomme également Chardard.

Laurent Chardard était véritablement soulagé de retrouver sa prothèse de bras. "Ma prothèse est faite sur-mesure et l’outil pour faire le bodyboard, c’est moi-même qui l’ai conçu", nous explique-t-il. Une prothèse qui lui a pris énormément de temps, à fabriquer. "C’est surtout pour cela que ça m’embêtait de l’avoir perdu."

- Sacré champion du monde -

Si Laurent Chardard a connu une petite mésaventure, ce n’est rien à côté de la joie qu’il a ressenti en juin lors des championnats du monde de para-natation à Madère (Portugal).

"Quand je suis arrivé sur les championnats, c’était après les jeux de Tokyo et c’était assez particulier", nous explique-t-il. Particulier dans le sens où le nageur venait de changer d’entraîneur et de structure. "J’avais pas mal de doutes sur si j’avais pris la bonne décision." Laurent Chardard indique qu’il a pris cette décision car il était assez déçu de ses jeux. "C’est pour cela que j’ai décidé de me séparer de mon entraîneur et d’intégrer une nouvelle équipe", précise-t-il.

Un choix qui a fini par porter ses fruits, puisque le Réunionnais termine champion du monde de para-natation. "Tous ces choix de carrière ont payé", dit-il.

Un champion qui a également battu son propre record d’Europe en 50 mètres papillon.

- Objectif JO 2024 -

Après cette dernière victoire, Laurent se fixe comme objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. "Cette saison on a un championnat très important en juillet", dit-il. "Un championnat qualificatif pour les JO si on termine premier ou deuxième." Mais l’athlète doit tout d’abord participer au championnat de France qui aura lieu en décembre 2022 et aux deux étapes de coupe du Monde en mars et avril 2023.

Autre compétition à laquelle Laurent Chardard aimerait participer, ce sont les Jeux des îles de l’Océan Indien qui auront lieu également en juillet 2023 à Madagascar.

De nouveaux objectifs très prometteurs pour cet athlète originaire de La Réunion, qui, en août 2017, avait été victime d’une attaque de requin à Boucan Canot. C’est d’ailleurs cette attaque qui lui a fait perdre son bras droit et où sa jambe droite a été sectionnée.

Un handicap qui n’est pas un frein pour cet athlète de haut niveau, déterminé à ne rien lâcher.

Son palmarès

- 2022 Championnats du monde Funchal Médaille d'argent 100m nage libre S6

- 2022 Championnats du monde Funchal Médaille d'or 50m papillon S6

- 2021 Jeux Paralympiques Tokyo 4ème 50m papillon S6

- 2021 Jeux Paralympiques Tokyo 6ème 100m dos S6

- 2021 Jeux Paralympiques Tokyo 7ème 100m nage libre S6

- 2021 Championnats d'Europe Funchal Médaille d'or 100m dos S6

- 2021 Championnats d'Europe Funchal Médaille d'argent 50m papillon S6

- 2021 Championnats d'Europe Funchal Médaille de bronze 100m nage libre S6

- 2019 Championnats du Monde Londres Médaille d'argent 50m papillon S6

- 2019 Championnats du Monde Londres Médaille de bronze 50m nage libre S6

- 2019 Championnats du Monde Londres 4ème 100m nage libre S6

