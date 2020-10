Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Vous vouliez participer au Swimrun Réunion 2020 qui aura lieu à Boucan Canot et l'Hermitage le 22 novembre 2020 ? Vous et votre binôme (la compétition se fait en duo) aviez même commencé à vous entraîner ? Seulement voilà, vous n'avez pas vu le temps filer et toutes les places ont été prises. Séchez vos larmes, ressortez vos baskets et vos plaquettes, encouragez votre binôme, tout n'est pas perdu. Rien que pour vous, Imaz Press Réunion organise un jeu où vous pourrez tenter de gagner des places pour cette grande compétition sportive alliant course à pied et à natation. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

