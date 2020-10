Malgré les espoirs que nourrissaient les organisateurs et la mise en place d'un strict protocole sanitaire, la quatrième édition du Swimrun Réunion, qui devait se tenir le dimanche 22 novembre 2020, est finalement annulée. L'annonce a été faite par les organisateurs dans un communiqué publié dans la soirée du mardi 27 octobre sur leur page Facebook, confirmant une information qu'Imaz Press révélait quelques heures plus tôt (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

"C'est toujours impactant quand on se prépare depuis le mois de mai", confie avec tristesse l'organisateur de l'événement sportif, Pascal Peloux. Le "cœur lourd" aussi, comme l'écrit le communiqué du Swimrun, mais compréhensif face à la crise sanitaire : "on a l'impression d'une vague monstrueuse, on subit comme tout le monde bien que La Réunion ne semble pas dans la même situation que la Métropole".

Une situation en effet contrastée : La Réunion enregistrait 212 nouveaux cas liés à la Covid du 24 au 26 octobre, tandis qu'on dénombrait plus de 50.000 cas supplémentaires en 24 heures sur tout le territoire national, dimanche 25 octobre.

C'est le cœur lourd que nous officialisons l'annulation du swimrun 2020. Nous avons fait tout notre possible pour nous...

Une déception mal cachée chez Pascal Peloux qui s'était conformé au protocole sanitaire recommandé par la fédération française de triathlon. L'organisateur avait même fait du zèle en proposant d'autres mesures : "des départs en différés, pas de maintien des bus, pas d'incitation à rester après l'arrivée des coureurs…etc." Rien n'y a fait, "la préfecture nous a fait savoir qu'elle appliquait 'texto' la règle interdisant les rassemblements de plus de six personnes", raconte l'organisateur.

Annulé, le Swimrun rejoint la liste, qui ne cesse de s'allonger, d'événements sportifs victimes de la Covid dans le sillon du Tour de l'île cycliste du Tour Auto.

Cette annulation était-t-elle une question de temps ? A l'approche de l'allocution du Président Emmanuel Macron, prévue à 23h (heure de La Réunion) mercredi 23 octobre, les rumeurs d'un reconfinement se multiplient. Une mesure de quatre semaines, annoncée par nos confrères d'Europe 1. Et une mise en application effective dès jeudi 24 octobre à minuit, selon BFMTV.

