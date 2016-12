C'est la période des fêtes et les usagers accumulent autant de cadeaux que d'emballages. Afin de les informer sur la gestion de leur surplus d'emballages, le TCO indique aux usagers les gestes pratiques à adopter et les incite à déposer leurs excédents de papiers cadeaux, cartons, bouteilles en plastiques, ... (après les avoir bien compacté !) dans l'une des 12 déchèteries à leur disposition. Un dispositif spécial permettant d'accueillir les surplus d'emballages est prévu en déchèteries jusqu'au 6 janvier 2017 (Photo d'illustration)

C'est la période des fêtes et les usagers accumulent autant de cadeaux que d'emballages. Afin de les informer sur la gestion de leur surplus d'emballages, le TCO indique aux usagers les gestes pratiques à adopter et les incite à déposer leurs excédents de papiers cadeaux, cartons, bouteilles en plastiques, ... (après les avoir bien compacté !) dans l'une des 12 déchèteries à leur disposition. Un dispositif spécial permettant d'accueillir les surplus d'emballages est prévu en déchèteries jusqu'au 6 janvier 2017 (Photo d'illustration)

Et une idée futée pour ne plus jeter les objets ou cadeaux non utilisés : les donner ou les échanger dans les Trokali du TCO, espaces de brocante gratuite.

Le Territoire de la Côte Ouest informe par ailleurs que les déchèteries et centres de propreté du TCO seront fermés les 24 et 31 décembre 2016 à partir de 12h, et les 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017 toute la journée.

Pour toute urgence relative à l’environnement ou à la fourrière animale, il faut téléphoner au Numéro Vert du TCO : 0 800 605 605, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion).

Toutes les informations sur le site de TCO (ce site étant actuellement en maintenance, il est possible que la connetion ne soit possinle qu'après, indique le TCO)

12 déchèteries à la disposition du public :

LA POSSESSION

Saint-Laurent *

LE PORT

La Marine * – Zone Artisanale du Port

SAINT-PAUL

Ermitage – Guillaume – Étang Saint-Paul – Carosse – Plateau Caillou *

SAINT-LEU

Thénor * - Pointe des Châteaux - La Chaloupe

TROIS-BASSINS

Capucines *

* Trokali (espace brocante gratuite)

Des surplus d’emballages ?

Déposez en déchèterie vos excédents de papiers cadeaux, cartons, bouteilles en plastique, etc.

Gagnez de la place en les compactant bien !

Du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 (samedis 24 et 31 décembre 2016 jusqu’à 12h)

Le dimanche de 8h30 à 12h30

Adoptez les gestes pratiques

Triez bien vos déchets (chaque type de déchet dans son bac dédié)

Compactez les cartons, bouteilles en plastiques, …

Mettez vos ordures ménagères dans un sac poubelle bien fermé

Refermez bien le couvercle du bac

Placez le bac à ordures ménagères à l’abri du soleil

Respectez les jours de présentation de vos bacs à la collecte selon votre calendrier *

* Après un jour férié, toutes les collectes de la semaine concernée sont décalées d’une journée.