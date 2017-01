Les calendriers de collecte des déchets sur le territoire de la côte ouest sont actuellement distribués. Plus de 70 000 foyers doivent le recevoir dans les prochains jours. Ce calendrier est cependant valable pour une durée de 6 mois, jusqu'à juillet 2017 : passé cette date, il passera en version dématérialisée.

Habitants du Territoire de la Côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu), vos calendriers de collecte des déchets 2017 (février-juillet) sont en cours de distribution.

Soyez donc attentifs à ce que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, la distribution dans les plus de 70 000 foyers du territoire a démarré ce lundi 9 janvier et s’étalera jusqu’à la mi-février.

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur votre calendrier de collecte :

> Vous saurez quand sortir vos déchets avec, au recto, le détail des jours de ramassage de vos bacs d’ordures ménagères, bacs de collecte sélective, encombrants et déchets végétaux.

Également un rappel du règlement de collecte à respecter.

> Au verso, un zoom sur le tri du verre et l’apport volontaire aux bornes à verre. Saviez-vous que le verre est une matière recyclable à 100%? Et que plus de 500 bornes sont à votre disposition dans les quartiers et au sein des 12 déchèteries du TCO ?

À NOTER :

Ce calendrier est valable pour 6 mois, de février à juillet 2017.

Un deuxième calendrier sera diffusé pour le second semestre.

Votre calendrier en version dématérialisée en ligne à tout moment dès le lundi 30 janvier !

Sachez qu’à partir du lundi 30 janvier, vous pourrez également télécharger votre calendrier de collecte en vous connectant sur le site du TCO, dans la rubrique "Le calendrier des collectes". Seulement 3 clics pour l’obtenir à tout moment en ligne ! Cliquez sur le logo de votre commune d’habitation, rentrez le nom de votre rue et téléchargez le fichier au format pdf de votre calendrier.

Le Numéro Vert 0 800 605 605 du TCO (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) est aussi à votre disposition pour toute question.