Compte tenu des conditions météorologiques et suite à l'avis de fortes pluies émis par Météo France, le TCO procèdera de nouveau à des repérages sur le terrain dès 4h du matin ce jeudi 9 février 20217, afin d'aviser concernant les possibilités de circulation des transports scolaires. "Les usagers seront aussitôt informés, par les voies habituelles, concernant la reprise ou non des transports scolaires : site internet www.tco.re, page Facebook du TCO et relais par les médias locaux" indique le TCO.

