Dans le cadre de son plan de lutte contre l'insalubrité, la ville de Saint-Paul mène des opérations de sensibilisation à l'environnement et de collecte des déchets pour rendre ses quartiers plus propres. Cette semaine, c'est le quartier de la Grande Fontaine qui est concerné. (photo d'illustration)

A partir d’aujourd’hui, jeudi 23 février, les habitants de la Grande Fontaine participeront aux différentes actions mises en place pour améliorer leur cadre de vie, aux côtés de la commune de Saint-Paul, bien sûr, du TCO, Cycléa, de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de la Réserve naturelle de l’Étang.

AU PROGRAMME :

Jeudi 23 et vendredi 24 février de 8h à 12h

- Campagne d’information en porte-à-porte par les agents de médiation cadre de vie de la commune, Cycléa et l’ARS

- Opération de nettoyage du quartier par le service environnement de la commune

- Distribution de kits de dératisation (1 par foyer)



Lundi 27 févrie r

- Présentez vos déchets à la collecte depuis la veille au soir ou avant 4h30 le matin :

- Encombrants (vieux mobiliers, matelas, …)

- Déchets d’équipements électriques et électroniques (appareils électroménagers, télés, réfrigérateurs, ordinateurs, …)

- Et tous les déchets qui traînent dans vos fonds de cour (SAUF placoplatre, déchets ménagers, véhicules hors d’usage et carcasses de voiture)

Mardi 28 février

Participez à l’embellissement de votre quartier ! Rendez-vous de 8h à 11h sur les sites de dépôts sauvages, en face de l’opération Crédence, Oméga (ancienne cabine téléphonique), près du lavoir de Grande Fontaine

Habitants du quartier, élèves des écoles maternelles et primaires, rendez-vous de 8h à 15h près de la mairie annexe de Grande Fontaine et profitez de la sensibilisation à l’environnement. Rencontrez les médiateurs de l’environnement du TCO, les agents de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de la Réserve naturelle de l’Étang Saint-Paul.