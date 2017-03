Le 3 février 2017, à la Préfecture de Saint-Denis, a eu lieu la présentation du projet de lutte contre l'errance animale à La Réunion. À cette occasion les différents organismes concernés, se sont réunis pour rendre publiques les actions prévues dans ce plan. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

Le 3 février 2017, à la Préfecture de Saint-Denis, a eu lieu la présentation du projet de lutte contre l'errance animale à La Réunion. À cette occasion les différents organismes concernés, se sont réunis pour rendre publiques les actions prévues dans ce plan. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

Tout d’abord, c’est l’errance animale qui sera étudiée, et ce, afin de mieux connaître la situation. C’est par le biais d’enquêtes, de sondages et d’observations que cette étude va se dérouler.

Les résultats de cette étude permettront de mettre en place des actions efficaces pour d’une part, améliorer la protection des chiens et des chats, et d’autre part, diminuer les nuisances causées par leur divagation (poubelles renversées, bagarres, aboiements, rassemblements en meute,…).

D’ores et déjà, l’Etat a décidé d’octroyer une enveloppe budgétaire à chaque communauté d’agglomération venant abonder celles affectées à la stérilisation des chiens et chats pour les foyers non imposables sur les revenus. Cela fait plusieurs années qu’au TCO, nous permettons aux foyers concernés du territoire de la côte Ouest de bénéficier de ces opérations de stérilisation.

Donnez votre avis !



Un questionnaire est mis en ligne sur le site internet de la DAAF (Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion) afin que vous puissiez faire part de vos problématiques vis-à-vis de l’errance animale et ainsi orienter les décisions qui vont être prises.

