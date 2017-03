A Cambaie, la vente de vêtements au kilo reprend du service. Ci-après, retrouvez le calendrier d'ouverture de la friperie.

Lors de ces ventes, les objets sont présentés de manière très basique : hauts femmes, bas femmes, hauts hommes, hauts filles, hauts garçons, grandes tailles femmes et hommes, bébé, linge de maison, jeans hommes, jeans femmes.

Ces actions ont lieu deux fois par mois dans l’Ouest. Stratégiquement, elles sont programmées les vendredi et samedi à partir du 5 de chaque mois afin de favoriser les personnes qui perçoivent leur revenu minimum.

23 employés se mobilisent pendant plusieurs jours pour préparer les 3 à 4 tonnes de matières exposées. Avant d’arriver à la disposition des acheteurs, plusieurs étapes de tri ont été effectuées, pour présenter des produits sans défauts.

Un atelier est spécialement dédié à la valorisation : chaussures, sacs à main, ceintures, il s’agit là de nettoyer, réparer, et redonner une seconde vie a des matières qui étaient destinées à l’enfouissement.

Voici le calendrier 2017 des ventes de friperie au kilo :

Mars : 10 et 11

Avril : 7 et 8

Mai : 12 et 13

Juin : 9 et 10

Juillet : 7 et 8

Août : 11 et 12

Septembre : 8 et 9

Octobre : 6 et 7

Novembre : 10 et 11

Décembre : 8 et 9

Lieu : 21 avenue GD Piton Cambaie

Horaires : de 9h à 17h

Tél. : 0262 35 28 48