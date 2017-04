Au Kabardock (le Port), ce mercredi 5 avril 2017 à partir de 14h00, la création jeune public Soléo sera visible au public, au tarif de 5 euros.

"C’est une rencontre chorégraphiée et théâtralisée entre l’ailleurs et l’ici, la musique et le mouvement, le spectacle et le concert. Trois voisins, mêlant allègrement rêve et réalité, s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers. Percussions corporelles, voix, instruments au service de la poésie, de l’humour et de l’amour. Le son se voit autant que le geste s’entend. Le spectacle de Soléo est une invitation de haut vol au voyage intérieur, au partage et à la rencontre de l’autre." A découvrir au Kabardock.