Ce samedi 1er avril 2017 s'est tenue une opération de sensibilisation sur le tri, le recyclage et l'économie circulaire à Sans Souci (Saint-Paul). "Sous l'impulsion de la ville de Saint-Paul, du TCO, de la Semader, et des associations de quartier, plusieurs groupes d'enfants et leurs parents ont pris part à des activités ludiques sur la thématique des déchets. Les habitants étaient pour l'occasion réunis sur le plateau noir au coeur du quartier" notent les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-après.

"Un objectif partagé avec les habitants : Sans Souci, quartier propre !

L’enjeu des déchets est essentiel dans un quartier en cours d’aménagement, les bons réflexes en terme de gestion, de tri et de recyclage vont contribuer à un objectif commun entre l’aménageur, la Ville, le TCO et les habitants, faire de Sans Souci un quartier propre en valorisant son cadre de vie agréable.

Une démarche solidaire et participative : Sans Souci i don la main !

Le TCO a animé la roue du " juste tri " qui permet aux citoyens d’être interrogés sur leurs connaissances des différents types de déchets et leurs bons tris. Toute bonne réponse permettait de remporter un cadeau issu du recyclage. L’association Rencontres Alternatives proposait deux ateliers autour des arts manuels et du recyclage, l’un pour

apprendre à construire de petits bancs en bois de palette et l’autre pour confectionner des masques avec des

matériaux recyclés.

À côté, Anda Run, association en lien avec la couture et le recyclage de vêtements, fournissait aux apprentis d’un jour, tout le matériel nécessaire à la confection de sacs en tissus. Un peu plus loin, les bénévoles de Réparali offraient leur compétence et connaissances aux habitants soucieux de ne pas jeter ce qui peut être réparé, en donnant une seconde vie aux objets cassés (TV, aspirateur…).

Des activités ludiques pour apprendre des gestes essentiels, une action locale pour un enjeu de développement durable global, voici les objectifs qui ont réuni ce samedi petits et grands à Sans Souci pour un quartier plus propre".