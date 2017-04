Le TCO a eu le plaisir d'accueillir ce vendredi 7 avril 2017 une délégation de six personnalités venue du Sri Lanka, parmi lesquelles des hauts-fonctionnaires du Ministère de l'économie ainsi que des chefs d'entreprises publiques (société des eaux et société d'électricité). Le Sri Lanka et La Réunion, baignés dans le même océan Indien, ont des points communs notables : insularité, climat, géographie, et problématiques communes...

Il s’agissait dans un premier temps pour les Sri Lankais d’une mission d’observation, qui leur permettra de prendre connaissance de la gouvernance d’une intercommunalité, de nouer des contacts et d’approfondir les relations.

Cette mission de diplomatie économique, organisée par l’AFD (Agence Française de Développement), vise à valoriser les solutions développées par La Réunion dans ces secteurs d’activités. Les Sri Lankais ont manifesté leur intérêt de découvrir l’expertise française et en l’occurrence l’expérience et le savoir-faire réunionnais en matière de développement touristique littoral.

Menée par M. Rafeek, Secretary du Ministère de l’Économie, et accompagnée de membres de l’AFD, la délégation a rencontré les acteurs locaux du tourisme côtier et de l’économie maritime. La délégation sri lankaise échange avec les représentants de la DMSOI (Direction de la Mer Sud Océan Indien), des TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), de Port Réunion (Grand Port Maritime) et du CMFR (Cluster Maritime Français de La Réunion). Le TCO leur présente également les grandes lignes de la politique touristique de l’intercommunalité et ses acteurs.

Les échanges de la matinée autour de l’économie maritime se sont poursuivis dans l’après-midi par une visite guidée de sites touristiques du littoral Ouest : la darse Titan au Port, la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul, la Grotte des Premiers Français et le port de plaisance de Saint-Gilles. Ils ont été accompagnés notamment par notre emblématique guide péi Clovis de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest (OTI).

La fin de la visite guidée dans l’Ouest s'est faite en milieu d'après-midi. La délégation a ensuite pris la direction de Saint-Denis pour un retour au Sri Lanka ce vendredi soir.