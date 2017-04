L'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest propose un week-end au coeur de l'île, mes 22 et 23 avril prochains, dans l'ilet le plus élevé du cirque de Mafate : "Marla".

"Le saviez-vous ? Marla serait une déformation du mot malgache "Marolahy" qui signifie "beaucoup de gens". Aujourd’hui, n’y vivent qu’une dizaine de familles…

Le samedi 22 et le dimanche 23 avril, il est possible de découvrir la boucle du haut de Mafate qui traverse la Plaine des Tamarins. Pourront y être observés des"trésors botaniques", une flore exceptionnelle typique des forêts primaires d’altitude et des essences forestières endémiques.

Seul, en couple, en famille ou entre amis plusieurs des itinéraires proposés sur les 2 journées :

- Samedi 22 avril : Col des Bœufs / Col de Fourche / Plaine des Tamarins / Mare-des-Serres / Maison Laclos / Marla (5 h – 6 km)

- Dimanche 23 avril : Marla / Bord La Croix / La Nouvelle / Plaine des Tamarins / Col des Bœufs (6 h – 9,5 km)

Toutes les informations relatives sur les week-end Zarlor Rando sont à retrouver sur le site www.tco.re