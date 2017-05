Le TCO et la commune de Saint-Paul proposent aux habitants de Carrosse de mener ensemble plusieurs actions dans ce quartier situé à Saint-Gilles-les-bains. Objectif : préserver leur cadre de vie et encourager une gestion responsable et efficace de leurs déchets.

Pendant plus de 2 mois, les équipes assureront des aménagements et embellissements, des séances d’informations, des visites dela déchèterie et des enquêtes de terrain.

Des lettres d’information ont été diffusées par les médiateurs de l’environnement du TCO aux riverains, pour leur présenter cette opération et les inciter à préserver la propreté de leur quartier. Pour que Carrosse soit plus agréable à vivre, les habitants sont encouragés à respecter le tri des déchets, respecter le calendrier de collecte, ainsi que les règles de présentation des déchets pour leur ramassage par les camions. Le quartier sera également embelli pour leur offrir un cadre plus fleuri qu’ils auront plaisir à préserver.

"Si vous habitez Carrosse, profitez de la collecte mensuelle (voir votre calendrier de collecte) qui aura lieu demain mercredi 10 mai pour vous débarrasser de tous les encombrants superflus présents chez vous.

Si vous avez encore des objets, du mobilier ou des équipements en bon état qui ne vous servent plus, vous pouvez :

● les déposer en Trokali (espace brocante gratuite au sein de la déchèterie de Plateau Caillou)

● ou faire un don à la recyclerie Récup’R (pour qu’ils viennent les récupérer chez vous, appelez le 0262 42 00 53)" précise le TCO.