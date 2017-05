Le Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et du Climat des Seychelles, Monsieur Didier Dogley, en visite actuellement à La Réunion (du 18 au 21 mai 2017) a été reçu ce vendredi 19 mai avec les membres de sa délégation au siège du TCO. Nous publions ci-après le communiqué du TCO

"Accompagné notamment du Maire de Victoria (David André) et de l’ambassadeur de France aux Seychelles (Lionel Majeste-Larrouy), le Ministre a été reçu dans la matinée par Madame le Maire de La Possession, Vanessa Miranville pour une visite du chantier de l’éco-quartier dans le Cœur de ville de la commune.

Les 7 membres de la délégation seychelloise ont ensuite été accueillis par le Président du TCO et ses équipes. Celles-lui leur ont présenté la collectivité, le projet phare d’Écocité insulaire et tropicale de La Réunion ainsi qu’un focus sur le retraitement des eaux usées et terres fertiles.

La délégation seychelloise a manifesté un intérêt particulier pour la thématique de l’aménagement durable du territoire dans l’Ouest de La Réunion. L’occasion pour le TCO d’échanger avec l’archipel voisin sur ses projets, ses innovations et ses compétences territoriales.

Le TCO porte un intérêt certain pour la richesse des relations internationales et l’ouverture de La Réunion et de ses entreprises locales sur le bassin de l’océan Indien. L’intercommunalité tisse déjà des liens avec Madagascar sur un projet d’appui à la gestion de déchets dans le cadre de sa coopération avec l’Ile Sainte-Marie.

Le TCO soutient également les projets de coopération décentralisée menés par ses communes membres. C’est dans ce cadre qu’a été signée une convention avec la ville de La Possession en septembre 2015. Il s’agit d’une participation financière du TCO à l’étude préalable d’un système de gestion de déchets optimisé pour la ville de Victoria (capitale des Seychelles), dont notre prestataire Cycléa en assure l’expertise. La délégation seychelloise a d’ailleurs eu l’opportunité de visiter dans l’après-midi le centre de tri du TCO géré par Cycléa.

Ce projet de coopération revêt une dimension internationale et impacte plusieurs domaines clés de notre développement : l’environnement, la santé des populations, l’atténuation du changement climatique, l’économie (par la valorisation des déchets, création d’emplois, énergies renouvelables, ...), tourisme.

Une première rencontre prometteuse..."

