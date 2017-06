Du 8 au 17 juin 2017, revient le festival de l'image sous-marine sur la côte ouest de La Réunion. Conférences, projections de films, activités de pleine nature, visites guidées... l'océan se dévoilera sous toutes ses formes pendant 10 jours. Retrouvez ci-dessous le programme de cette troisième édition organisée par Sciences Réunion et l'office du tourisme de l'ouest en compagnie de l'ensemble de leurs partenaires.

Pas moins de 16 activités de pleine nature vous sont proposées par les bases nautiques de la côte Ouest (Saint-Gilles / Saint-Leu / Le Port) et par les prestataires privés, pour tous les âges et tous les tempéraments !

Plongée, surf, balades en mer, jetski, fly board, optimist, catamaran, aviron de mer, dragon boat, voile, pirogue, pêche au gros, paddle, kayak… et du parapente pour voir le lagon depuis les airs. De nombreux choix pour décupler les plaisirs !

Ne ratez pas la soirée d’ouverture du Festival avec projection de films documentaires sur la plage de Cap Homard, le samedi 10 juin (de 18h à 23h).

Quel privilège cette année d’accueillir deux inviteurs d’honneur prestigieux : Guillaume Vincent (réalisateur de films et de documentaires) et de Frédéric Di Meglio (champion du monde de photos sous-marines) !

Et assistez à la soirée de remise des prix aux trois concours (dessins, photo et vidéo) qui aura lieu au Musée Stella Matutina le vendredi 16 juin (de 19h à 22h).



Retrouvez également au programme : trois visites guidées (rencontre des Cétacés, circuit des Fours à chaux et balade secrète à la découverte des récifs coralliens), une chasse au trésor virtuelle avec le pirate La Buse, des visites insolites gratuites, un défilé de mode (avec les anciennes Miss Réunion et les 12 candidates à Miss Réunion 2017) et bien plus encore !

Réservez vite vos activités préférées !

Infos et réservations au 0810 797 797 (service 0,054 € / min + prix d’un appel local).

Ou rendez-vous dans l’un des trois bureaux d’information touristique (Le Port, Saint-Gilles, Saint-Leu).

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE ET GRATUITE pour les deux soirées au Musée Stella Matutina, le jeudi 8 juin et le vendredi 16 juin : accédez à la billetterie en ligne sur le site de Sciences Réunion.