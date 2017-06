Dans la nuit du 7 au 8 juin 2017, le centre de propreté de Saint-Laurent à La Possession a été incendié. Suit à ces dégradations, il est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre, indique le TCO (Territoire côte ouest). La collectivité déplore "les actes d'incivilité à répétition sur cet équipement public". Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo archives)

Dans la nuit du 7 au 8 juin 2017, le centre de propreté de Saint-Laurent à La Possession a été incendié. Suit à ces dégradations, il est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre, indique le TCO (Territoire côte ouest). La collectivité déplore "les actes d'incivilité à répétition sur cet équipement public". Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo archives)

Usagers du centre de propreté de Saint-Laurent à La Possession, nous avons le regret de vous informer que votre centre de propreté a subi des dégradations importantes suite à un incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 juin.

Nous déplorons une nouvelle fois les actes d’incivilité à répétition sur cet équipement public.

Ainsi nous ne pouvons vous accueillir dans de telles conditions.

Par conséquent, le centre de propreté sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

De ce fait, vous ne pourrez pas non plus avoir accès à votre Trokali.

Nous vous tiendrons informés de leur réouverture. Restez connectés !

En attendant, nous vous invitons à vous rendre aux déchèteries les plus proches qui se situent sur la commune du Port, à La Marine et dans la Zone Artisanale.

Vous pouvez vous y rendre du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h30.