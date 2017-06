Ce vendredi 23 juin 2017, les élus du Conseil Communautaire du TCO se sont prononcés sur le compte administratif et le rapport d'activités de l'agglomération pour l'année 2016. Nous publions le communiqué de presse envoyé par la collectivité.

"Ce que l’on peut retenir de cette année 2016, c’est la mise en place nécessaire d’une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de travail afin de redresser l’état financier de la collectivité. Cela s’est traduit par la recherche des économies possibles, l’optimisation des prestations sans baisse de qualité, la réduction des dépenses de fonctionnement, comme les frais de structure.

Ces efforts ont permis de réduire sensiblement les dépenses et d’en freiner l’augmentation traditionnelle. L’autre fait notable de ces changements, c’est la volonté affirmée de travailler avec les communes et la population. La concertation et la co-construction deviennent en effet les mots d’ordre de cette nouvelle organisation."