Le TCO (Territoire côté ouest) recherche un investisseur ou un exploitant pour valoriser un équipement de loisirs situé à Dos d'âne, sur la commune de La Possession. Le site, qui comprend une espace aquatique et de bien-être a comme objectif de dynamiser les hauts de l'ouest. Les candidats peuvent se faire connaître jusqu'au 12 octobre à 12h sur le site du TCO, dans la rubrique "Appels à projets". Nous publions le communiqué intercommunal ci-dessous.

Zoom sur le projet

L'équipement est implanté sur une surface de 3,2 hectares à proximité de nombreux départs de sentiers de randonnée, dans le village de Dos D’Âne. Sur les 2,7 hectares aménagés se trouve un espace aquatique de 900 m2. Un décor bleu et vert pour le plus grand plaisir des amateurs de performance ou tout simplement de détente. Seront implantés un bassin d’apprentissage (75 m2) et un bassin ludique (88 m2).

Un équipement qui suscite déjà l’intérêt des acteurs du territoire

Des élus du TCO et de La Possession ont visité en juillet dernier le chantier en cours, guidé par les équipes administratives et techniques du TCO chargées du projet. Ce projet d’équipement dans les Hauts permet au TCO d’allier développement touristique de l’Ouest et aménagement équilibré du territoire, deux axes majeurs de la collectivité.

Les habitants de Dos d’Âne ont également été invités le 16 août à prendre connaissance de l’avancée du projet et des perspectives pour leur quartier, notamment en matière de développement touristique et économique.

Cet équipement représente un potentiel de création d’emplois et d’activités pour les habitants et les porteurs de projets de Dos d’Âne. La mairie et le TCO encouragent les initiatives dans ce village créole des Hauts : restauration, tisanerie, … et hébergements insolites dans les espaces dédiés.

En effet, à travers ce projet, la commune de La Possession vise à renforcer l’attractivité du village de Dos d’Âne, positionné comme "Porte du Parc national de La Réunion", à l’instar du Maïdo sur la commune de Saint-Paul. C’est une belle entrée sur le cirque de Mafate, un lien de connexion entre les Bas et les Hauts. Dépaysement garanti à 30 minutes du littoral.

Rendez-vous sur le site du TCO pour remettre vos propositions.