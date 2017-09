Et vous, que faites-vous de vos piles usagées ? Vous pouvez apporter vos piles et petites batteries usagées dans les bornes mises à disposition en magasin ou dans les 12 déchetteries du TCO (Territoire côte ouest). L'objectif : collecter pour recycler.

Nos déchetteries sont ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 17h30, et le dimanche de 8h à 12h30. Mobilisons nos énergies pour favoriser le recyclage des piles ! Chez vous, faites la chasse aux piles !

Vous pouvez en trouver dans toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement : dans les chambres, dans le salon, dans la cuisine ou encore dans la salle de bain... Regardez bien dans les objets électroniques non utilisés depuis longtemps : télécommandes, jouets téléguidés, montres, réveils, calculatrices, brosses à dents électriques...

Il y en a forcément à jeter !

Les piles recyclées ont une vie bien remplie ! Pour qu’elles puissent être valorisées, plusieurs étapes sont nécessaires. En tant que consommateurs, vous êtes un maillon de la chaîne déterminant en choisissant le bon geste : stocker les piles à votre domicile pour ensuite les apporter dans les points de collecte, au lieu de les jeter. Les piles peuvent ensuite être regroupées par la société Corepile, qui est chargée de les trier plus finement par catégorie. Corepile est un éco-organisme sans but lucratif, sous agrément de l’État, qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées.

Chaque catégorie de piles subit des traitements spécifiques pour pouvoir extraire les différentes matières telles que le zinc, le nickel, le fer et autres métaux (cobalt, cuivre, plomb...). Le reste est composé de métaux non valorisés, de plastiques et de résidus.