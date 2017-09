Suite aux signalements de dysfonctionnements réguliers de la part des usagers et des contrôleurs dans la collecte des déchets végétaux et des encombrants, le TCO a décidé de mettre fin au contrat du prestataire défaillant et relancé une procédure de consultation. Nous publions ci-dessous le communiqué du territoire de la côte ouest diffusé ce mardi 12 septembre 2017.

La commission d’appels d’offres du TCO a récemment attribué le marché de la collecte des déchets végétaux et des encombrants des communes de St Leu, Trois-Bassins et de certains quartiers de St Paul*, à une nouvelle entreprise prestataire.

Pendant plusieurs mois, des usagers mécontents de la qualité du service de collecte des déchets végétaux et des encombrants effectuée sur ce secteur, ont contacté le TCO grâce notamment au numéro vert et aux formulaires en ligne sur le site internet.

Après constatation de dysfonctionnements réguliers manifestes, le TCO a dénoncé ce contrat d’exploitation, avant de lancer un appel d’offres et d’attribuer ce marché à une autre entreprise prestataire. Ce nouveau contrat prendra effet le 1er décembre 2017.

Le TCO montre par là-même sa vigilance quant au respect des contrats qui le lient à ses prestataires et s’engage à la plus grande rigueur face aux dysfonctionnements nuisant à la population.

L’intercommunalité encourage les habitants de la côte Ouest à signaler tout dysfonctionnement dans les collectes des déchets grâce au numéro vert : 0 800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion à partir d’un poste fixe) et au site internet www.tco.re. "Ainsi, avec le concours de tous, nos quartiers seront plus propres et notre territoire préservé", explique Joseph Sinimalé, président du TCO.